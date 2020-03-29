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武漢肺炎疫情1/100

美國武漢肺炎逾2000死 川普改口：紐約地區不必封鎖 改發旅遊警示

最新更新：2020/03/29 09:54
美國武漢肺炎至28日累計突破2000死，總統川普考量隔離紐約地區與相鄰州。為遏阻武漢肺炎蔓延，紐約州政府要求非民生必需企業全體員工在家工作，並加強規範民眾外出。圖為美東時間22日曼哈頓下東區街道冷清景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月24日
美國武漢肺炎至28日累計突破2000死，總統川普考量隔離紐約地區與相鄰州。為遏阻武漢肺炎蔓延，紐約州政府要求非民生必需企業全體員工在家工作，並加強規範民眾外出。圖為美東時間22日曼哈頓下東區街道冷清景象。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月24日

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國武漢肺炎死亡病例突破2000人，總統川普考量隔離紐約地區與相鄰州，不過紐約州長古莫（Andrew Cuomo）大表反對。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至今晚為止，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病亡人數達2010人，僅3天之內人數翻倍；而死亡病例中紐約市占1/4，為全美受創最重疫區。

另外，全美確診病例達12萬1000人，為全球最多。

川普今天表示，他正考量對紐約與部分新澤西州與康乃狄克州，施行為期兩週的隔離措施，以減緩病毒擴散到其他疫情較輕的地區。

川普指出，他可能在今天稍晚作出決定。紐約州長古莫表示，當天稍早與川普通電話時，總統並未提到封城的事。

古莫說，對紐約實施旅行禁令，將會引起大混亂。

此地區為美東經濟火車頭，占全美人口10%、占國內生產毛額12%，目前並不清楚川普是否能封鎖進出當地的陸海空交通。

目前有些州已實施管制，紐約客抵達佛羅里達州與羅德島州，若想留下來，須受令居家隔離。

而賓夕法尼亞州與西維吉尼亞州州長已要求紐約客，實行自願式居家檢疫。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090329

地方強烈反彈 川普改口：沒必要隔離紐約等3州

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，沒有必要為遏止武漢肺炎疫情擴散，對紐約地區祭出隔離措施，還說他已要求聯邦衛生官員發布「旅遊警示」。

在地方當局強烈反彈之下，川普今晚決定不對紐約和鄰近地區實施廣泛封鎖措施。地方官員警告，封城恐引發恐慌。

川普在推特說，紐約州、新澤西州和康乃狄克州州長與聯邦政府協商後，將發布旅遊警示。

川普推文說：「隔離並非必要之舉。美國疾病管制暨預防中心（CDC）今晚將公布完整細節。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至今晚為止，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡人數達2010人，紐約市占1/4，為全美疫情最嚴重的地區。川普先前表示，他考慮對紐約等3州施行為期兩週的隔離措施，以遏止疫情持續擴散。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090329

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