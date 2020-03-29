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武漢肺炎／中國3色健康碼防疫 意外戳破區域發展假象
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新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

印尼武漢肺炎疫情嚴重 代表處建議國人返台

最新更新：2020/03/29 11:06
中華民國駐印尼代表處29日公告，印尼疫情已達嚴重狀態，建議旅居印尼的國人，如無絕對必要，應考慮返台。圖為位於雅加達的2019冠狀病毒疾病緊急醫院。中央社記者石秀娟攝 109年3月29日
中華民國駐印尼代表處29日公告，印尼疫情已達嚴重狀態，建議旅居印尼的國人，如無絕對必要，應考慮返台。圖為位於雅加達的2019冠狀病毒疾病緊急醫院。中央社記者石秀娟攝 109年3月29日

（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）中華民國駐印尼代表處今天公告，印尼疫情持續擴大，已達嚴重狀態，為維護國人旅外健康安全，建議旅居印尼的國人，如果沒有絕對必要續留印尼，應考慮返台。

代表處也提醒擬返台的國民，回國後配合政府相關防疫措拖，特別是嚴格遵守居家隔離等防疫相關規定，以共同維護全體國民公共衛生與健康安全。

旅印尼的中華民國國民如因疫情或急難事件需要協助，可撥打駐印尼代表處緊急聯絡電話（境內直撥0811-984-676，境外直撥+62-811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（境內直撥0822-5766-9680，境外直撥+62-822-5766-9680）；或可請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

印尼台灣工商聯誼總會28日公告呼籲，在印尼的國民若情況允許應儘速返台防疫。

印尼至28日中午通報單日新增109起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計確診達1155例，死亡病例增至102人，致死率約8.8%。

美國駐印尼大使館26日發布警示，美國國務院評估印尼的2019冠狀病毒疾病疫情、醫療能量及現有可離境的班機，國務院已要求美國駐印尼外交官21歲以下的眷屬離開印尼。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）之前報導，澳洲、英國也都建議在印尼的國民返國。歐洲聯盟（EU）駐印尼代表團表示，歐盟人員都改為在家上班，允許非必要人員回國，也與歐盟各大使館積極協助因航班減少而滯留印尼的旅客回國，會以年長、高風險、有小孩的家庭優先。（編輯：郭中翰）1090329

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