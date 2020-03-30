零死亡零住院 紐約醫師公布武漢肺炎療法

（中央社紐約29日綜合外電報導）紐約醫師澤倫柯日前在一封公開信中，向美國總統川普和全球醫療專家報告他對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的治療成果，使緩解這波疫情露出一線曙光。

澤倫柯（Zev Zelenko）說，他採用雞尾酒療法治療確診患者，看似出現振奮人心的結果，聲稱自己達成了「零死亡、零住院和零插管」。儘管如此，從事任何療法前，務必諮詢醫師。

US Liberty Wire網站刊出澤倫柯的公開信內容。

澤倫柯在信中指出，過去16年他一直照顧基里亞斯喬爾（Kiryas Joel）約75%的成年人口，這是個由近3萬5000人組成的社區，在這次實施保持社交距離的措施前，疫情已迅速擴散失控。

截至目前，他的團隊已對這個社區的約200名居民採檢，其中65%的成年人對病毒呈陽性反應。若以此推斷，整個社區有2萬多人受感染。他估計在這群人中有1500人屬高風險類別患者（即60歲以上、免疫功能不足或缺損、有一個或多個次要疾病與主要疾病共伴存在等）。

有鑑情況緊急，他針對到院前醫療照護擬定以下治療方案，成效良好。

1.無論年齡大小，呼吸急促的患者都需接受治療。

2.高風險類別患者即使症狀輕微，也需接受治療。

3.年輕、健康和低風險患者若出現症狀，不必接受治療（除非情況改變，成為上述第1點或第2點患者）。

他並說自己的門診治療方案如下：

1.羥氯奎寧（hydroxychloroquine）200毫克，每天兩次，連續5天。

2.阿奇黴素（Azithromycin）500毫克，每天一次，連續5天。

3.硫酸鋅220毫克，每天一次，連續5天。

澤羅柯說，自26日以來他的團隊已採用上述方案，為基里亞斯喬爾約350名患者和紐約其他地區的150名患者提供治療，初步達成零死亡、零住院和零插管。此外，除了有約10%的患者出現暫時性噁心和腹瀉外，沒聽到有任何副作用。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1090330