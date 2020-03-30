境外移入案例增 韓國祭篩檢分流力控疫情

（中央社首爾30日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，韓國當局表示，目前每天出現疑似症狀的入境者中約1成確診，將持續以篩檢、分流加強控制疫情，目前國內篩檢量能無虞。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今天表示，近期經由仁川機場入境且出現疑似感染武漢肺炎症狀者每天平均約300到350人，其中約20到30人確診。

中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，先前其他國家疫情尚未大流行時，韓國每天出現疑似症狀的入境人數約40至50人，且幾乎沒有確診案例；但最近不只疑似症狀者大增，確診數也顯著增加。

韓國政府目前要求所有出現疑似症狀的入境者都必須篩檢，若結果為陽性，會直接送至醫院或生活治療中心隔離治療，陰性者則居家隔離14天，針對短期入境人士也設置專門隔離的設施。

此外，4月1日凌晨零時起，所有無症狀的入境人士都必須居家或在政府指定設施隔離14天，若來自歐洲，無論有無症狀都必須接受篩檢，若來自其他地區，隔離期間出現疑似症狀者必須立刻通報接受篩檢。

韓國在防疫初期爆發大型群聚感染，為迅速阻絕疫情擴散，傾全力提升國內醫療及篩檢能量，國家研究機構與民間、地方串連，也加速通過篩檢藥劑認證程序，將每日篩檢件數從數百件在短期內提升至逾萬件，只要與確診者相關人員全部隔離篩檢。

為降低感染風險，韓國確實實施分流，指定醫院作為武漢肺炎隔離治療院所，也為一般民眾設定340所「國民安心醫院」；同時，防疫當局想出「得來速」檢疫法，民眾只要開車到指定地點，打開車窗就能取樣篩檢，根據中央防疫對策本部網站，目前韓國全國共有80處得來速檢疫所，及578處採檢所。

武漢肺炎疫情尚未蔓延至歐美國家時，韓國是除了中國以外疫情最嚴重國家，但約一個月就迅速控制疫情，成為歐美國家參考範例，韓國總統文在寅日前就表示，美國總統川普透過電話尋求韓國檢測試劑組支援，文在寅表示會在國內供應充裕狀況下盡可能提供協助。

韓國外交部知情人士今天表示，國內已有3家業者檢測試劑組取得美國食品暨藥物管理局（FDA）臨時許可，相關程序完成後就能輸出。美國近期也全力投入篩檢，全美確診病例已超過13萬例，死亡人數近2500人。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090330