落實一公尺社交距離 新加坡派安全大使巡邏

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）新加坡為落實社交安全距離祭出刑事處分，營業場所透過掃描QR Code、量體溫與劃設安全線，限制人流。新加坡也出動執法人員及安全距離大使巡邏，確保民眾保持安全距離。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情加劇，衛生部從20日起公告餐飲場所用餐座位至少要保持一公尺的社交安全距離等相關措施。

工作場所和學校以外的聚會與社交活動，任何時間都以10人為限，公共場所確保彼此保持至少一公尺安全距離。其他限制包括入場人數，確保活動場地內每16平方公尺空間不能超過一人。這些規定持續到4月30日。

新加坡為落實社交安全距離，決定祭出刑事處分，從26日晚間11時59分起，凡違反社交安全距離規定者，將罰款最高新幣1萬元（約新台幣21萬元）、坐牢6個月，抑或兩者兼施處分。

新加坡地小人稠，除本國公民與永久居民外，同時有來自印度、孟加拉、馬來西亞、緬甸等國的外勞與外傭，這項立法從嚴規定，在社群媒體引發熱議。

如何落實規定並監測民眾是否違法是外界關切焦點。新加坡文字工字者明永昌告訴中央社記者，舉凡政府頒定的法律，公民與永久居民都會充分遵守，不會故意違法，尤其這次「社交安全距離」罰則很重，一般人絕不會輕易觸法。

新加坡商業辦公大樓與百貨商場率先響應落實規定並助抑制疫情擴散。他們於入口處設體溫檢測儀、體溫貼紙或採登記制度，追蹤民眾行動軌跡。另在部分餐廳或營業場所也要求讓民眾掃描QR Code及填寫包括個資在內的相關表格，以掌握民眾的行動軌跡。

盛港的購物中心鯉河大廈（Rivervale Plaza）則規定民眾要領取號碼牌排隊入場。

另一方面，職總平價超市為緩解購買民生必需品人潮，分散設置快閃攤位，利用商場大廳、政府組屋區空地販售商品。

對於利用周末假日在戶外聚會的移工與外傭部分，新加坡人力部同樣要求遵守社交安全距離規定，人力部派出突擊行動執法人員在週末假日大執法，昨天有130人進行全天候突擊檢查，比之前的40人多出2倍人力。新加坡政府呼籲移工與外傭要待在宿舍或在雇主家中休息，減少外出，避免戶外聚集或到人潮眾多地方。

新加坡為數眾多的小販中心、咖啡店等庶民美食中心與餐飲場所，均在地面劃設排隊領餐、至少一公尺的安全社交距離，並在餐桌面劃設記號，讓消費者彼此隔桌相鄰而座不違法。

明永昌指出，制定「社交安全距離」立意良善，處分的結果只是威嚇的手段，真正的目的仍是期盼社會大眾遵守這項比較嚴格的法律，協助防範疫情擴散。

此外，新加坡食品局也聘用「安全距離大使」，他們雖沒有開罰權限，但要確保餐飲業者有否提供消毒洗手液，遵循並落實社交安全距離規範。

新加坡企業目前遵守居家辦公模式，讓上班族居家辦公，以視訊會議方式開會，間接達到有效緩解交通繁忙時間的地鐵擁擠人潮。

在地鐵站轉乘的民眾中，戴口罩人數比例明顯增加，志工協助提醒維持社交安全距離。

文史工作者沈宗祐認為，從這幾天推動「社交安全距離」情形觀察，新加坡人會自動配合遵守至少維持一公尺的安全距離規定，不致逾越法律規範。

他並說，根據法律規定，政府有關單位會對違規者開罰，新加坡人也會向諸如衛生部、國家環境局或人力部等有關單位檢舉或投訴違規情事。

新加坡雖一向以嚴格法律著稱，嚴格的律法僅具有威嚇作用，徒法不足以自行，外界關注嚴刑峻法之餘，鮮少注意到公民與永久居民的守法態度與精神。維持社交安全距離的立法嚴格，或多或少出現執行上窒礙難行爭議，但對新加坡來說，守法重紀能填補其中的灰色地帶。（編輯：周永捷）1090330