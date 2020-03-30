駐印度代表處關懷南亞台人 洽日航載台人離印

（中央社記者康世人新德里30日專電）南亞多國武漢肺炎疫情不斷升溫，駐印度代表田中光今天致函給轄區各國台灣台商組織與僑社表達關懷及提供協助資訊，更洽日航同意台人今起可搭日航撤僑班機赴東京後返台。

印度、斯里蘭卡、孟加拉等南亞國家2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不斷升溫，多國採取鎖國等措施，駐印度代表田中光今天代表政府致函給南亞多國的台商組織和台灣僑社表達關懷與問候，並提供緊急聯繫方式，表達駐印度代表處願全力提供必要協助。

此外，由於印度已宣布全國全面封鎖，且不允許國際商業客機降落印度，許多在印度工作或臨時出差的台灣人受困於印度無法返台。

但日本政府透過外交管道，協調日本航空公司於3月30日到4月4日，每天提供一班撤僑專機從新德里起飛前往東京。駐印度代表處經接洽日航後，日航同意在機位許可狀況下，同意台灣人也可搭日航撤僑班機前往東京，再轉機返台。

駐印度代表處表示，想搭乘日航撤僑班機的台灣人可先打電話訂票，並向駐印度代表處取得證明信函，且於班機起飛當日至少提前3個小時到新德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）日航櫃檯持護照購票，同時自行訂好從東京返台機票。

這項搭乘日航撤僑班機的服務，駐印度代表處也隨同上述田中光關懷信函一併發給印度、孟加拉等國的台商組織和台灣僑社。

根據印度衛生與家庭福利部報給世界衛生組織（WHO）的資料顯示，印度感染武漢肺炎確診病例達1071例，且有29人死亡，印度為阻止疫情蔓延，已於25日零時起執行21天的全國性封鎖，禁止民眾在非必要情況下外出。

孟加拉截至今天的武漢肺炎確診病例達到49例，其中有5人死亡，19人痊癒。孟加拉已於14日暫停所有國家落地簽證待遇，且禁止歐洲國家公民入境及往返歐洲國家班機至31日；同時也從21到31日暫停印度、新加坡、沙烏地阿拉伯等10國班機降落孟加拉。

其他南亞國家包括斯里蘭卡，武漢肺炎已確診120例，有1人死亡；尼泊爾確診5例、不丹確診4例，馬爾地夫確診17例，這些國家也分別採取禁止國際客機降落、鎖國等多項控制疫情措施。（編輯：高照芬）1090330