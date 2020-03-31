東京再添78例確診創單日新高 日本累計破2000例

（中央社記者楊明珠東京31日專電）武漢肺炎疫情迅速全球蔓延，東京今天再添78例確診，創單日新高，累計521例確診，居日本都道府最多。日本今天共新添133例確診（不含鑽石公主號），總病例突破2000例。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球迅速蔓延，東京今天再添78例確診，其中有40多例感染途徑不明；此外，其中14例是近日陸續傳出確診者的東京都台東區永壽綜合醫院的相關人士，這家醫院累計至今已110例確診。東京累計至今有521例確診。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內確診者及在機場檢疫發現的確診者、搭包機返國的確診者等至今累計達2015例。若加上鑽石公主號郵輪確診者712例，累計2727例。死亡病例至今共70例，其中境內確診者59例、鑽石公主號確診者11例。

東京都知事小池百合子今天下午在首相官邸（行政中心）與日本首相安倍晉三會晤商討防疫對策。小池會後對媒體表示，她與安倍討論東京的疫情、今後的預測、東京都政府的準備等事宜。

有關根據防疫特別措施法，首相可發布「緊急事態宣言」。小池表示，那是由國家決定的事，她已將東京的疫情告知首相安倍，傳達東京目前狀況已撐到極限的情形，現在就看國家如何做出判斷。

NHK報導，有關首相是否發布「緊急事態宣言」一事，經濟同友會代表幹事櫻田謙悟今天在例行記者會上表示，為了讓日本經濟早日重返軌道，他認為首相應該發布緊急事態宣言。

他比喻說，發布「緊急事態宣言」就像是經濟被強制住院，早住院早治療，才能讓日本經濟重回軌道。(編輯：韋樞) 1090331