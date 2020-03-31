日本自衛隊員確診武漢肺炎 營區部隊首例

（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本陸上自衛隊昨天宣布，秋田駐屯地（秋田市營區）一名20多歲男隊員確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），這是自衛隊員確診第2例，也是營區部隊確診首例。

「秋田魁新報」報導，陸上自衛隊的陸上幕僚監部表示，這名20多歲的男隊員27日起覺得嗅覺、味覺異常，30日到秋田市一家醫院就診，接受新型冠狀病毒篩檢，結果呈陽性反應。

這位自衛隊員的病情不是重症，預定今天安排住進秋田縣一家傳染病指定醫院。

這名確診隊員1月起至3月26日為止，為參與訓練到陸上自衛隊多賀城駐屯地（宮城縣多賀城市，仙台市近郊），住在營區內，放假期間可外出。26日他搭車回到秋田市。

陸上自衛隊調查後研判秋田駐屯地另外3人與這位確診隊員有密切接觸，已安排這3人在營區隔離，健康管理期約2週。陸上自衛隊幕僚監部新聞室表示，尚未釐清確診隊員感染病毒的途徑。

防衛省3月14日宣布，一名在防衛省統合幕僚監部（位於東京市谷）工作的40多歲海上自衛官確診，這是日本自衛隊確診感染2019冠狀病毒疾病的首例。

這名自衛官3月3日赴法國出差，在當地參加國立研究所主辦的國際會議，但與會人士有人確診武漢肺炎，這場國際會議臨時取消。（編輯：郭中翰）1090331