更多編輯台推薦新聞：
門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責
娛樂

JYJ金在中謊稱確診武漢肺炎致歉 網友譴責

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援
國際

武漢肺炎／美羅斯福號航母逾百人確診 艦長致函上級求援

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎
國際

武漢肺炎／疫情後來居上 土耳其會變成下一個義大利嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯立法加強防疫 違反檢疫規定最重判7年

最新更新：2020/04/01 18:37

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）橫掃全球，世界各國力拚防疫之時，俄羅斯國會也批准一項「抗疫法案」，針對嚴重違反隔離檢疫規定者，最高可處7年有期徒刑。

英國廣播公司（BBC）報導，這項法案以最短的時間通過，目前俄羅斯各地區都跟隨莫斯科的腳步，實行嚴格的封城措施，以遏止武漢肺炎擴散。

俄羅斯官方的武漢肺炎確診總數相對較低，迄今共有2337確診病例，並有17人病故。

感染武漢肺炎的民眾若未遵循隔離檢疫政策，而讓其他人因此死亡，就可引用法案中罰則最重的修正條款，判處7年有期徒刑。

此外，健康的民眾若未依規定待在家，也會被處以鉅額罰款；散布有關疫情的危險訊息以及假新聞，可能面臨最高5年有期徒刑。

俄羅斯政府已被授予宣布緊急狀態以及視情況進一步實施新規與限制的權利。

國會對「抗疫法案」並沒有明顯的爭辯，俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）說，國會得到了各黨派的支持，大家目的都是想幫助與保護俄羅斯公民。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090401

延伸閱讀
俄國武漢肺炎增500例單日新高 白俄通報死亡首例俄羅斯：總統府1員工染疫 未與蒲亭接觸武漢肺炎／俄羅斯確診破千例 下令關閉所有餐廳及咖啡館

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報