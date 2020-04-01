俄羅斯立法加強防疫 違反檢疫規定最重判7年

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）橫掃全球，世界各國力拚防疫之時，俄羅斯國會也批准一項「抗疫法案」，針對嚴重違反隔離檢疫規定者，最高可處7年有期徒刑。

英國廣播公司（BBC）報導，這項法案以最短的時間通過，目前俄羅斯各地區都跟隨莫斯科的腳步，實行嚴格的封城措施，以遏止武漢肺炎擴散。

俄羅斯官方的武漢肺炎確診總數相對較低，迄今共有2337確診病例，並有17人病故。

感染武漢肺炎的民眾若未遵循隔離檢疫政策，而讓其他人因此死亡，就可引用法案中罰則最重的修正條款，判處7年有期徒刑。

此外，健康的民眾若未依規定待在家，也會被處以鉅額罰款；散布有關疫情的危險訊息以及假新聞，可能面臨最高5年有期徒刑。

俄羅斯政府已被授予宣布緊急狀態以及視情況進一步實施新規與限制的權利。

國會對「抗疫法案」並沒有明顯的爭辯，俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）說，國會得到了各黨派的支持，大家目的都是想幫助與保護俄羅斯公民。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090401