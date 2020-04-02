土耳其武漢肺炎蔓延全境 首傳醫生確診病逝

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其首位感染武漢肺炎的醫生、伊斯坦堡大學醫學院教授塔什哲歐魯1日病逝，成為境內首位因此一疾病而辭世的醫學專業人員。目前土耳其疫情已經蔓延全境81個省。

伊斯坦堡大學（Istanbul University）內科醫學教授塔什哲歐魯（Cemil Tascioglu）於3月16日確診感染俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後接受治療。

他的兒子歐努爾（Onur Tascioglu）1日在推特帳號推文宣布死訊。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已向家屬致哀。

武漢肺炎正在土耳其境內迅速擴散，81個省已悉數通報病例。衛生部指出，1日新增2148起病例、63人不治，累計確診1萬5679例，累計死亡277例，其中6成病例出現在伊斯坦堡省。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，西北部柯萊利省（Kirklareli）省長畢爾金（Osman Bilgin）經檢測後確診感染武漢肺炎，已在家自主隔離。

另外，「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其國會大國民議會（TBMM）議長謝托普（Mustafa Sentop）證實，國會附設診所的一名醫生確診感染武漢肺炎，病患接受治療，曾經接觸者已進行隔離。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）1日晚告訴土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World），約有98位旅外土耳其公民死於武漢肺炎。

他表示，土耳其已經從超過50個國家撤離逾2萬名公民，目前仍有近1萬名公民旅外，將會依據國家防疫政策繼續撤離。卡夫索格魯說，在與阿爾及利亞外長博卡德姆（Sabri Boukadoum）電話會商後，定於3日從當地接回約1900位公民。（編輯：韋樞）1090402