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馬來西亞確診破3000例 估4月中疫情高峰

最新更新：2020/04/02 18:15

（中央社記者郭朝河吉隆坡2日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增208起武漢肺炎確診病例，全國累計突破3000例至3116，死亡病例增加5起，累計50例，死亡率約1.6%。

諾希山表示，截至今天中午12時，有122名病患康復出院，累計出院者767人；其餘病患中，有105人在加護病房接受治療，其中54人需要呼吸器輔助。

根據「星洲網」引述世界衛生組織（WHO）駐馬來西亞、汶萊和新加坡代表盧穎如表示，馬來西亞的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例爆發曲線雖然出現平穩的跡象，但預料疫情會在4月中迎來高峰。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天表示，從3月18日實施行動管制令至今，已有4189人遭到逮捕，其中1449人因違反禁令或阻礙警方執法而遭到指控，有民眾甚至必須坐牢8個月。

另一方面，馬來西亞婦女、家庭及社會發展部日前發表婦女在家工作指南，包括在家時仍不可穿家居服，要化妝打扮，甚至學哆啦A夢語氣跟先生說話，引起網民抨擊，認為此舉涉嫌自我矮化。此事鬧上國際新聞，導致相關部門貼文道歉，除了解釋原本動機只是為了促進家庭和諧外，並表示日後將會更謹慎發表相關言論。（編輯：馮昭）1090402

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