封城提案遭駁回 雅加達省長再籲中央授權防疫

印尼武漢肺炎確診及死亡病例多集中在雅加達，有許多鄰里近來都封起路口，禁止外人近入，保護社區安全，並在路口為居民消毒、量體溫。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月2日

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）印尼武漢肺炎確診病例及死亡數約有半數在雅加達。雅加達省長阿尼斯之前提議封城遭中央駁回，他今天說，疫情令人憂心，雅加達緊鄰衛星城市，呼籲中央授予大雅加達更多權限防疫。

阿尼斯（Anies Baswedan）之前向總統佐科威（Joko Widodo）提出封城的方案，佐科威未接受，決定依衛生隔離法提出更嚴格的實施「大規模社會限制」（PSBB）政策，限制人流移動，落實維持社交距離原則，減緩疫情。

阿尼斯今天轉向副總統安明（Ma'ruf Amin）陳情。他在視訊會議中對安明說，「雅加達的情況令人非常憂心」，建議政府對大雅加達地區採取個別的政策。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，根據佐科威依衛生隔離法簽署的政府條例，地方首長只在各自的行政區內有執行「大規模社會限制」的權力。

阿尼斯說，雅加達與近郊衛星城市包括西爪哇省的茂物（Bogor）、德博（Depok）、勿加西（Bekasi）及萬丹省的唐格朗（Tangerang）緊鄰，人員在這些城市間移動，推動「大規模社會限制」防疫不應以行政區為界線。

他表示，推動「大規模社會限制」的防疫效果非常有限，因為沒有強制力。

佐科威今天稍早要求衛生部在兩天內提出如何落實「大規模社會限制」的辦法。

印尼今天通報2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）單日新增113例確診病例，累計達1790例，死亡人數新增13例，總數達170人，有112人康復。雅加達有885例確診，死亡人數90人，有53人痊癒。

除確診及死亡人數外，阿尼斯多次對媒體提供雅加達近來下葬的人數及醫護人員確診感染的人數，盼各界更重視雅加達的疫情。

他向安明表示，有些疑似感染2019冠狀病毒疾病者在病毒篩檢結果出來前就已過世、下葬，沒算在確診死亡數中。從3月6日至今，雅加達已有401具大體經噴灑消毒並包覆塑膠套後才放置棺木內下葬，與處理武漢肺炎罹難者的程序相同。

阿尼斯說，雅加達有30家醫院及診所的84名醫護人員確診。另外，根據印尼醫學會的統計，印尼有11名醫生因確診武漢肺炎而殉職，另有一名醫生因處理疫情相關工作過勞及心臟病逝世。（編輯：郭中翰）1090402