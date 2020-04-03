全球搶口罩聚焦中國 出貨卡關詐騙來攪局

（中央社台北3日電）2019冠狀病毒疫情轉向中國以外延燒，雖然疫情趨緩的中國正在加緊趕工生產口罩等醫材，但法規、運輸等問題令醫療物資仍嚴重供不應求，全球正掀起一波搶購混戰，還有詐欺參與其中。

紐約時報報導，全球都在設法保護民眾及醫療人員免受2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的威脅，引發了一波搶購口罩和其他防護裝備的國際狂潮。各國政府、醫院、商人正在世界各地尋找購買機會，防護醫材市場成為當前利潤最大、最忙碌的行業之一。

目前，N95標準型呼吸防護口罩批發價已經翻了2倍，而跨太平洋的空運費用更是以前的3倍。

中國去年12月疫情爆發後，吸納了全球很大一部分的防護器材供應。中國海關的數據顯示，中國從1月起在5週內進口了20億個口罩，大致相當於全球2個半月的產量。中國還進口了4億套其他防護器材，從醫用護目鏡到針對生物危害的防護服。

之後，疫情在世界各國爆發，中國反而成為解決醫療防護器材全球短缺的關鍵。中國原本就是全球口罩主要生產國，之前每天能生產1000萬個口罩，現已將產量提高近12倍。舉凡窗簾生產商、吊車和電動起重機生產商，都開始改做口罩。

不過，並非所有口罩都可供出口，部分中共中央政府機構和地方官員建議工廠應該首先滿足本地的需求，有些中國工廠不願把產品賣給外國買家，或表示出口有限額。

把口罩運出來是一項更大的工程，為了減緩病毒從境外輸入的速度，中國取消了幾乎所有的國際客運航班。以前，世界上一半的航空貨運是靠客機腹艙完成的。

至於貨機，中國官員坦承：「中國全貨機的發展還處於初級階段」，他們因此要求美國自己提供飛機。

總部位於蘇黎世的飛機和航空貨運經紀公司Vertis Aviation的北美業務副總裁詹特森（Eric Jantzen）形容，「這是一場試圖獲得運力的全球混戰」。

同時，進口商仍在設法搞清楚美國針對中國標準的呼吸防護口罩不斷變化的法規，且各州各自為政。上海的一名貨運代理巴納爾（Fredrik Barner）形容，防護口罩的運輸「比汽車零組件複雜多了」。

上海得時紡織製品的創始人兼總裁克羅蒂（Michael Crotty）則抱怨，他最近一直在處理一個來自紐約州的要求，「我們填了兩次表，簡直讓人發瘋」，然後「他們打來電話說，我們需要再填一次。」

口罩如今是賣方市場，一些口罩的生產商現在要求必須先付訂金，其餘的貨款必須在口罩出廠前付清，但美國醫院通常習慣於貨到付款，工廠因此選擇價高者先得，整個市場更加混亂。

也有詐欺攪局，許多工廠是近期才投入這一市場，生產出品質低劣的產品，歐洲日前才抱怨了中國倉促生產出的劣質口罩和無效檢測試劑盒。

另一些則是明目張膽的詐騙，中國浙江省紹興市的一家法院上週判處一名男子10年以上有期徒刑，因為他多次謊稱有口罩出售，但箱裡裝的只是樹枝。

謊稱有口罩出售的詐欺層出不窮，一家私人銀行的藝術顧問、乘這波熱潮成為口罩貿易商的諾亞（Blake Noah）說，至今「仍有人試圖幫我與那些聲稱有300萬個3M口罩庫存的人聯繫」，「在我查看了4、5個這種幽靈庫存後，我對這類說法持懷疑態度。」（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1090403