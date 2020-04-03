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武漢肺炎疫情持續堪憂 亞股走勢分歧

最新更新：2020/04/03 18:45

（中央社香港3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情迫使世界各國商家停業，衝擊全球經濟，加上衛生官員警告在情況好轉前，死亡人數將進一步增加，亞洲股市今天走勢分歧。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）今天示警，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）波及美國、歐洲等主要經濟體，恐導致全球經濟損失4.1兆美元，相當於全球生產總值的將近5%。

亞銀根據不同情況估計疫情對經濟的影響，但這場「百年來最嚴重的大流行病」造成的損失可能還更龐大。

亞銀也預估，今年亞洲經濟成長僅2.2%，是亞洲自22年前陷入金融風暴以來最差的紀錄。中國作為亞洲最大經濟體，經濟成長可能從去年的6.1%減緩到今年的2.3%。

東京股市微漲0.01%，首爾股市小漲0.03%，曼谷股市上漲0.05%，雅加達股市上揚2.02%，威靈頓股市揚升0.65%，馬尼拉股市上漲0.09%。

香港恆生指數下跌0.19%，上海綜合指數下跌0.60%，雪梨股市挫跌1.68%，新加坡股市下挫2.60%，吉隆坡股市微跌0.02%，台北股市下跌0.46%。

金融服務公司AxiCorp全球市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「市場這幾天似乎都面臨同樣的主題，在2019冠狀病毒疾病疫情蔓延下，今天投資人逐漸規避風險。」（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1090403

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