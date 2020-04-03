南非幣創歷史新低 分析師稱將續貶

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡3日專電）受武漢肺炎疫情與穆迪分析公司評為垃圾級別的雙重打擊，南非幣今天貶到歷史新低，1美元兌換18.77元，較2019年同期貶值近40%。分析師預測，可能貶破20大關。

南非新聞網站「財經24」（fin24）今天引述NKC非洲經濟學（NKC African Economics）分析師范德林德（Jee-A van der Linde）表示，南非幣自年初以來明顯走疲，近幾日更是如此，而外在環境又很不樂觀。

他說：「南非幣受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）毀滅性的衝擊，承受市場負面情緒影響，財政前景疲軟。」

穆迪分析公司（Moody's Analytics）將南非信用評等降為垃圾等級，「無疑雪上加霜」。

3月30日，穆迪分析公司將南非信評下調為垃圾級別後，南非幣應聲暴跌2.5%，並首度突破1美元兌換南非幣18元關口。分析師當時警告，最糟糕時刻還沒到。

NKC非洲經濟學預測南非幣可能短期內貶至1美元兌換南非幣20元。

范德林德說：「即使中央銀行大力干預，但新型冠狀病毒擴散至更多經濟體、全球各地保持社交距離，加上金融市場持續動盪，對國內經濟會造成更大壓力。」

英國資訊顧問業者馬基特公司（IHS Markit）今天發布3月份採購經理人指數（PMI）報告顯示，3月由於2019冠狀病毒疾病大流行，使商業活動大幅度減少，PMI為44.5，創新低紀錄。

報導引述馬基特公司經濟學家歐文（David Owen）說：「就業水平略微下滑，但4月可能會出現一波失業潮。」（編輯：郭中翰）1090403