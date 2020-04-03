美國3月就業人口減70萬 10年來首見負成長

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）全美就業市場遭武漢肺炎重擊，最新數據顯示，美國3月就業人口減少70萬人，失業率升至4.4%。這項數據彙整時美國經濟尚未大規模停擺，無法完整反映失業潮嚴重程度。

美國勞工部今天公布，3月非農業就業人口減少70.1萬人，為2009年3月經濟衰退期以來最糟局面；失業率從2月追平的半世紀低點3.5%躍升至4.4%，創1975年1月以來最大單月升幅。

勞工部新聞稿指出，就業情勢變化反映2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）和相關防疫措施影響。但勞工統計局（BLS）就業報告調查期是含每月12日的那一週，受統計方法侷限，這份數據未能呈現全美陸續實行居家防疫措施對就業市場的衝擊。

美國大量商家3月中旬起陸續熄燈，經濟因防疫幾近停擺，走出金融海嘯陰影後，就業人口連續成長113個月的史上最長擴張期就此劃下句點。

這波失業潮中，全美就業人口逾1500萬的餐旅業受創最深。最新數據顯示，餐旅業就業人口銳減45.9萬人，以餐廳與酒吧為主；醫療照護、商業服務、零售、營建業就業人口也減少。

與每月官方就業報告相比，每週發布的初次申請失業給付數據更能及時呈現美國就業市場慘況。

美國勞工部昨天公布，截至3月28日當週，全美664.8萬人初次申請失業給付，較前一週330萬人倍增，連兩週創近代最糟紀錄。兩週內近1000萬人申請失業給付，直逼2008年金融海嘯爆發後經濟衰退期累積多月才達到的水準。

「華爾街日報」報導，如果美國經濟持續大規模停擺，預定5月8日公布的4月就業報告可能呈現歷來最嚴重就業衰退，比二次世界大戰後不景氣時期還慘烈，而且失業風暴在數週內襲擊，又急又猛。

牛津經濟公司（Oxford Economics）預估，到了5月，美國就業人口將減少2790萬人，失業率衝上16%，2010年至今年2月的新增就業人口化為烏有。相較之下，2007年至2009年經濟衰退期間，美國流失870萬就業人口，耗時25個月才達到這數字。

美國國會預算處（CBO）昨天表示，美國第2季失業率將超過10%。10%正好是金融海嘯後經濟衰退期最高失業率。自1948年展開統計以來，美國單月最高失業率是1982年總統雷根（Ronald Reagan）主政經濟嚴重衰退時的10.8%。

美國國會上週通過2兆美元經濟援助法案，總統川普隨後簽署生效。這份美國近代規模最大經濟振興方案將紓困企業、向納稅人發錢、擴大失業給付。紐約時報報導，由於經濟短期內難恢復正常，國會已在討論疫情爆發後第4套支撐經濟的重大法案。（編輯：郭中翰）1090403