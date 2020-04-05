菲律賓總統專艦將改造為隔離設施 可容納28人

（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓武漢肺炎病例急速增加，醫院床位吃緊。大馬尼拉3座會展中心和體育館改裝後將安置疑似病患，總統杜特蒂專艦也將改成隔離設施，可容納28名疑似病患和5名醫護人員。

菲律賓海軍發布聲明表示，在杜特蒂（Rodrigo Duterte）令下，他們已擬定可行計畫，將把總統專艦「總統號」（BRP Ang Pangulo）改造為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疑似病患隔離設施。

聲明中說，艦上將有3個專用隔間用於隔離疑似病患，每位患者間隔3公尺。艦上原有人員將留守，但會與疑似病患隔離開來。

「總統號」目前部署在菲國南部東民答那峨軍區，船艦指揮官正與相關單位協調，提供船艦醫療設備和其他必需品。

商業鏡報（Business Mirror）報導，菲律賓國際會議中心論壇廳、馬尼拉世界貿易中心和艾奎諾體育館正改裝為隔離設施，預計可容納936名疑似病患。前兩座設施預計11日完工，艾奎諾體育館預計下週啟用。

為援助因武漢肺炎疫情封城而生計無著的貧民，菲國政府已開始發放兩個月、每月5000到8000披索（約新台幣2980到4770元）援助金給1800萬貧困家庭。

菲國內政部4日發表聲明，敦促地方政府部門「迅速行動」協助社會福利及發展部（DSWD）發放援助金，助貧民度過難關。

另外，由於各大城市封城，交通運輸停擺影響上萬名司機生計，公車、計程車、摩托計程車、吉普尼（jeepney）司機等將可獲得菲國交通部緊急現金援助。

吉普尼外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的交通工具之一。（編輯：林憬屏）1090405