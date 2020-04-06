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德媒：中國武漢肺炎感染人數低 反讓人不安

最新更新：2020/04/06 19:28

（中央社記者林育立柏林6日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）從中國蔓延到全球，中國對外宣稱戰勝疫情；不過德國媒體指出，中國的統計不精確，感染人數低反讓人不安。

德國商報（Handelsblatt）3日評論說，中國14億人口只有8萬多人感染。按照專家經驗，中國官方經濟數據的大方向一般是對的，但細節大多有問題，中國的感染者數字也可以這樣看。

文中指出，中央政府自相矛盾，一方面要求地方政府不可造假，卻又對外宣稱疫情高峰已過，地方官員怕影響升官很可能瞞報感染者人數。

德國商報駐北京記者在評論中說，在一個沒有新聞自由和反對黨的國家，反正難有精確的統計，因此感染者的人數低反而增加外界的不信任，讓人民和在中國經商的企業更加不安。

在維也納大學任教的漢學家魏格林（Susanne Weigelin-Schwiedrzik）也對中國的感染者數字表示質疑，她指出，中國一些鄉鎮對外完全封閉，缺乏精確的統計。

魏格林接受奧地利使者報（Kurier）訪問時分析說，中國的中央和地方政府長時間隱瞞疫情，現在對外宣稱戰勝疫情，抓緊機會改善形象，目的是掩飾自己的無能。（編輯：陳惠珍）1090406

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