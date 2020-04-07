馬來西亞武漢肺炎 6成死亡病例超過60歲

（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，馬來西亞武漢肺炎確診病例累計達3963例，累計死亡63例，平均每10起死亡病例，有6起為年齡超過60歲人士。

馬來西亞今天新增170起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計達3963例；死亡新增1人，累計死亡63例，死亡率1.63%。

諾希山說，截至中午12時，有80名2019冠狀病毒疾病患者康復出院，累計出院1321人，康復率33.3%；其餘病患，有92人在加護病房治療，其中50人需要呼吸器輔助。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）表示，國家安全理事會和內政部將於9日公布，可能考量放寬理髮店、車廠及洗衣店等商店的運作。

他表示，為了讓經濟復甦，政府可能考慮放寬一些零感染率的生活常態，包括讓部分行業重新運作，前提是政府必須確保疫情不會再度蔓延。

依斯邁沙比利表示，已有122個隔離中心開始運作，共有7500名從國外回來的國民正接受強制隔離。

此外，受到疫情影響，原定6月13日及14日舉辦的2020年渣打吉隆坡馬拉松在今天決定取消。（編輯：馮昭）1090407