更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間
國際

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬來西亞武漢肺炎 6成死亡病例超過60歲

最新更新：2020/04/07 19:22

（中央社記者郭朝河吉隆坡7日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，馬來西亞武漢肺炎確診病例累計達3963例，累計死亡63例，平均每10起死亡病例，有6起為年齡超過60歲人士。

馬來西亞今天新增170起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計達3963例；死亡新增1人，累計死亡63例，死亡率1.63%。

諾希山說，截至中午12時，有80名2019冠狀病毒疾病患者康復出院，累計出院1321人，康復率33.3%；其餘病患，有92人在加護病房治療，其中50人需要呼吸器輔助。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）表示，國家安全理事會和內政部將於9日公布，可能考量放寬理髮店、車廠及洗衣店等商店的運作。

他表示，為了讓經濟復甦，政府可能考慮放寬一些零感染率的生活常態，包括讓部分行業重新運作，前提是政府必須確保疫情不會再度蔓延。

依斯邁沙比利表示，已有122個隔離中心開始運作，共有7500名從國外回來的國民正接受強制隔離。

此外，受到疫情影響，原定6月13日及14日舉辦的2020年渣打吉隆坡馬拉松在今天決定取消。（編輯：馮昭）1090407

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報