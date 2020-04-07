西班牙德國疫情微升溫 俄羅斯新增確診首破千

（中央社馬德里7日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）持續肆虐歐洲。西班牙死亡案例、德國確診案例增速再度加快，俄羅斯單日新增確診首度破1000例。

路透社報導，西班牙衛生部今天通報新增743人不治，比昨天通報的637人多，為5天以來首度微幅增加，累計死亡1萬3798例。確診案例也從昨天的13萬5032例，增加到今天的14萬510例。

目前西班牙因武漢肺炎死亡的人數，在全球排名第2多，僅次於義大利。

德國國家級疾病防治機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute）的資料顯示，德國新增確診人數連4天下降後，今天再度上升。過去24小時境內武漢肺炎確診人數增加3834人，累計確診來到9萬9225例；不治病例增加173例，累計1607人死亡。

俄羅斯危機應變中心今天表示，過去24小時內，境內新增逾1000例武漢肺炎確診，為疫情爆發以來首見。累計確診來到7497例。

根據俄國危機應變中心，境內新增1154例確診以及11人死亡，累計不治人數增至58人。

瑞士公共衛生局表示，境內武漢肺炎累計致死人數從昨天的584人，增加到今天的641人；病毒檢測呈陽性人數則從昨天的2萬1652人，增至2萬2242人。政府預計今天稍晚還會更新疫情情況。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1090407