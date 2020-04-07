歐盟大缺武漢肺炎藥物 要怪就怪成員國獨善其身

歐洲聯盟高層與醫界主管6日表示，因歐盟各國政府實施貿易限制且過度囤積，歐盟醫療院所的武漢肺炎救命藥物面臨短缺。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）高層與醫界主管今天表示，因歐盟各國政府實施貿易限制且過度囤積，歐盟醫療院所的2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）救命藥物面臨短缺。

路透社報導，武漢肺炎疫情爆發後，儘管歐盟呼籲團結，27個成員國仍有多國訴諸保護主義措施，限制藥品、口罩與醫療設備等不可或缺的產品販售。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）發布聲明表示：「歐盟部分成員國表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）用藥現已開始短缺，要不就是很快就會短缺。」

短缺藥物中，最讓人擔心的就是武漢肺炎嚴重併發症用藥，包括加護病房使用的麻醉藥、抗生素，以及病患使用呼吸器維持呼吸時需要的肌肉鬆弛劑。

包括義大利米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele）以及西班牙巴塞隆納瓦爾德希布倫醫院（Vall d'Hebron）在內，上週一些歐洲大型醫療院所表示，如果不解除藥物流通限制，他們很快就無法治療武漢肺炎患者。

醫界主管表示，疫情爆發初期，歐盟的藥物運送延宕是因中國供應中斷以及印度貿易限制導致，但現在供應的主要障礙，卻要歸咎到歐盟成員國自身。

歐洲學名藥協會（Medicines for Europe）會長何文（Adrian van den Hoven）表示：「各國囤積物品。這種舉動無可厚非，但有時囤積量太大，會導致需要的國家無法取得。」

他說，有個國家訂的藥品是一家廠商一整年的出貨量。他並未明講是哪個國家。

他說：「這不合道理，也不是只有一個國家這樣做。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1090407