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武漢解封專題／疫情可控可防官方說法成血淚 方方郭晶寫下歷史
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馬來西亞武漢肺炎新增156例 累計達4119例

最新更新：2020/04/08 17:55

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）說，今天新增156起武漢肺炎確診病例，累計達4119例；166人痊癒出院，目前累計痊癒人數1487人，康復率達36.1%。

諾希山說，截至今天中午12時，死亡新增2人共65人，死亡率1.63%。其餘感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者中，有76人在加護病房治療，其中45人需要呼吸器輔助。

他表示，目前出現新感染群位於森美蘭州林茂縣（Rembau），而且感染群在學校傳播，政府將會嚴格管控這個情況，以免情況繼續惡化。

為了防止人民不守禁足令，馬來西亞警方今天發出聲明，即日起將直接向違反行動管制令者開罰單，接獲罰單者必須在2周內到衛生部繳交罰款1000令吉（約新台幣6920元），且不得求情。

截至今天，馬來西亞共有23個紅區及16個黃區。依照馬來西亞衛生部的分類，超過40起確診病例的地方歸類為為紅區，黃區為20至40起確診病例。

另一方面，在武漢肺炎疫情衝擊下，馬印航空（Malindo Airways）所有飛機本月停飛，管理階層也要求大部分員工從4月起放無薪假，直至疫情好轉。

由於武漢肺炎疫情不見減緩，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）將原本從3月18日至3月31日的行動管制令，延長至4月14日。（編輯：陳惠珍）1090408

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