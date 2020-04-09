台灣醫生設計防疫箱 加拿大募款製造發揚光大[影]

影片來源：CBC News

（中央社記者胡玉立多倫多8日專電）台灣醫師賴賢勇為保護第一線醫護人員設計的「防疫箱」，正在加拿大發揚光大。加國企業界和醫界聯手打造「COVID盒」，現正募款集資趕工製造，送往全國及全球各醫院使用。

加拿大廣播公司（CBC）今天報導，3月中旬，有加拿大急診室醫生透過Whatsapp醫生群組，得知台灣花蓮門諾醫院醫師賴賢勇開發出一種透明塑膠罩，可在臨床醫生為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患治療時，罩在病患頭上，大幅降低醫護人員被病患噴出飛沫感染的風險。

得知有這樣的「盾牌」可用，幾位在大多倫多地區的急診室醫生很快找到企業界人士組成志願工作團隊，立即著手改良、設計原型、展開自動化製造，並稱此防疫箱為COVID BOX。

報導指出，在安大略省密西沙加市的延齡草醫院（Trillium Health Partners）、多倫多的Taplytics科技公司和Eventscape建築製造公司的資助與支持下，工作團隊做出20多個聚碳酸酯COVID盒原型，並已陸續送到大多倫多地區醫院使用。

堅固又透明的COVID盒在使用前是平整包裝，只需幾分鐘即可組裝完成，將三片透明片連接成防護罩，透明片上的鍊狀突起套定成形。醫生為患者插管時，將手臂伸入盒上的兩個圓孔，即可操作。

而在完成所有手術程序後，這些盒子可以快速拆卸，再以醫用清潔劑消毒即可重複使用。

Taplytics科技公司聯合創辦人、機械工程師諾瑞斯（Jonathan Norris）表示，「當前我們的挑戰是，聚碳酸酯的價格上週又翻倍了。」這是因為隨著疫情延燒，銀行及超市收銀員等持續與公眾互動的公司行號，也需要使用塑膠透明板防護。

由於聚碳酸酯價格大漲，每個COVID盒的生產成本已提高到大約200加元（約新台幣4300元）。

團隊希望透過Gofundme平台號召社會大眾募款並結合企業捐贈，可以加快製造出數百個甚至數千個「COVID盒」，提供加拿大各地乃至全球其他地區的醫院使用。

參與團隊的醫生表示，這些盒子雖然不是最完美的解決方案，但在缺少其他個人防護設備情況下，它們可以為第一線醫護人員提供更多保護。

團隊工作成員之一、延齡草醫院急診醫生艾莉莎．黃（Alyssa Wong，音譯）表示，「在危機持續發展的當下，有這樣的「知識轉移」和支持，真的很棒。」

團隊的另一位同家醫院急診醫生休葛列夫（Daniel Shogilev）則說：「急診醫學的口號是：『以一己之力，竭盡所能』，我認為我們都在努力做到這一點。」（編輯：王永志）1090409