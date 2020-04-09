印度中央尚未決定延長封鎖期 奧里薩省率先實施

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度武漢肺炎持續升溫，甚至已有首個第一線醫生因感染武漢肺炎喪生。當印度中央政府還在考慮是否延長全國封鎖期時，奧里薩省政府今天宣布，奧里薩省延長封鎖至30日。

印度3月25日起執行全國封鎖21天以後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例不斷攀升，根據世界衛生組織的統計，印度截至今天的確診病例已達5743例，有166人死亡。

此外，根據印度News 18報導，印度今天出現首位第一線醫生感染武漢肺炎死亡。馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾（Indore）的22歲醫生潘吉雅尼（Shatrughan Panjwani）在前幾天確診，今天不幸病故。

由於全國封鎖令將在4月14日以後結束，但因疫情尚未控制，印度中央政府正在考慮是否延長全國封鎖期，並徵詢各省和國會各黨派的意見，雖然目前傾向採取延長措施，但尚未做出最後決定。

不過，奧里薩省（Odisha）政府今天宣布，奧里薩省的封鎖期將延長到30日，敦促中央政府繼續停止航空和火車交通服務。

奧里薩省政府也決定，各級學校將一直關閉到6月17日。

已經有馬德雅省（Madhya Pradesh）等至少4省省府，呼籲中央政府延長封鎖期。

此外，新德里和北方省等省份，也升級防疫措施，嚴格封鎖疫情熱點，關閉熱點地區內原本允許開門營運的銀行及販售食品、藥物的商店，禁止人們外出，包括買菜及購買必需品，只准食物和必需品送到住家門口。

在發現台灣、新加坡、韓國等國家民眾戴口罩，有助於防止疫情傳播後，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）昨天也宣布新規定，強制民眾出門必須戴口罩。（編輯：高照芬）1090409