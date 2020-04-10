英媒：美英自由貿易談判 因疫情無限期延後

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）危機，英國與美國的自由貿易協議談判已無限期延後。

每日電訊報指出，英美自由貿易協議談判無限期延遲後，各界對美國總統川普能否在11月大選前達成協議產生新的疑慮。

每日電訊報得悉，英美正式貿易談判歷經多年籌備，原定於3月23日當週開始進行，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）原定與高級貿易官員飛往華府磋商。

然而，由於疫情爆發，政府宣布封城，這些計畫及公共生活各方面活動都被取消。大約100名政治人物及談判人員原本可就這些計畫的條款進行多日討論。

英美雙方都有政治意願，但未商定重啟談判的新日期。兩國政府都處於緊急管理狀態，著手處理疫情及潛在的全球經濟衰退兩大危機。

雙方正在考慮以虛擬對話展開協商，談判團隊可透過視訊會議協商，但有部分參與者承認這會降低效率。

英美談判時間表原本就已非常緊迫，如今再因談判延遲增添壓力。川普將在不到7個月的時間內面對美國選民檢驗，英國希望在此之前達成「全面性」貿易協議。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1090410