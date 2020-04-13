土耳其內政部長為麵包之亂閃辭 艾爾段不准

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）土耳其內政部長索魯深夜閃辭，為無預警宣布31省宵禁而引發恐慌性搶購潮、掀起一場「麵包之亂」負起全責。但總統府通訊署於子夜時分聲明，總統艾爾段不接受辭呈。

索魯（Suleyman Soylu）於10日深夜10時許宣布，31個省自當天子夜起宵禁48小時。此一禁令影響占人口約78%的6400萬人，各地隨即出現恐慌性搶購潮，民眾開車採買導致道路塞車，商店和麵包店更大排長龍。

由於大批民眾一起上巿場且沒有保持社交距離，令人擔心兩小時亂局恐怕就足以讓土耳其疫情再升溫，索魯因此飽受批評。

索魯稍早受訪時強調自己「有聽到批評並且虛心接受」。2016年8月起出任內政部長的他於12日深夜突然在推特帳號中發布聲明說，「我要離開內政部了，我一直很榮幸擔任此一職務」、「週末全面宵禁進行防疫，我負起全部責任...妥善管理不該出現開始的幾個小時內出現的情況」。

不過總統府通訊署於子夜時分發布聲明指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）不接受辭呈，索魯將繼續擔任內政部長。

聲明指出：「蘇雷曼．索魯於（2016年）7月15日政變圖謀後旋即被任命為內政部長，截至目前成功推動政務，獲得國民讚賞。」

通訊署在聲明中強調索魯對於反恐工作和因應地震等天然災害方面的貢獻，並且確保過去一個月境內爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情以來治安無虞，讓抗疫工作得以順利推動。

土耳其於12日通報4789起武漢肺炎病例、97起死亡病例，使得累計通報病例來到5萬6956例，累計死亡病例達1198例。土耳其已連續3天採檢逾3萬例，提高檢測能量後，確診病例居高不下，死亡病例也連續4天達將近100例。

然而，10日深夜「全國大亂」，令衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會多位委員憂心過去一段時間的努力「白費心血」，防疫恐已「破功」。委員歐茲魯（Tevfik Ozlu）指出，民眾蜂擁上街將助長疫情蔓延，他估計「破口」於一週到10天就會出現。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於10日強調，在新增感染的預防上，未來兩週至為關鍵。

土耳其已經進入春季，各地天氣宜人。為期48小時的31省宵禁令於12日子夜結束後，當局能否成功說服民眾居家自主隔離，將考驗艾爾段政府的抗疫成效。（編輯：王永志）1090413