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韓國124人二度確診 當局關注是否為病毒變異

最新更新：2020/04/14 17:10

（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部表示，截至今天凌晨零時，先前痊癒解除隔離的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，已有124例再次確診，當局正在調查是否與病毒變異有關。

韓聯社報導，防疫當局表示，正就二度確診是否與病毒變異有關展開詳細調查，「對於治療劑及疫苗開發相關的重點部分是否產生變異，正集中觀察」；並表示若二次感染病例中若出現特異之處，都會透過世界衛生組織（WHO）公開分析狀況。

當局指出，2019冠狀病毒變異的狀況相當多，重點是變異是否發生在關鍵的基因部分，目前正在培養、分析最先出現二度確診狀況的病例檢體。

專家先前對於二度確診的原因有諸多推測，包括可能是篩檢到已失去傳染力或傳染力低落的病毒粒子，或是未完全消滅的殘存病毒在患者免疫力不足狀態下再次活化等。

根據中央防疫對策本部統計，二度確診病例較前一天增加8例，來到124例，其中以20至29歲占比22.6%（28例）為最大宗，其次為50至59歲23例、30至39歲19例、60至69歲15例、40至49歲及80歲以上各13例、10歲至19歲及70至79歲各5例、0到9歲3例。

至今確診的1萬多例中，也是以20至29歲占比27.32%最多，其次為50至59歲18.32%、40至49歲13.3%、60至69歲12.67%、30至39歲10.66%等。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）1090414

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