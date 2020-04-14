更多編輯台推薦新聞：
報稅季將至 健保費列舉扣除不受2.4萬上限
生活

報稅季將至 健保費列舉扣除不受2.4萬上限

全球體壇停擺 路透：只有台灣能棒球足球開賽
運動

全球體壇停擺 路透：只有台灣能棒球足球開賽

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援
國際

美新澤西州長疫情簡報 感謝台灣10萬片口罩伸援

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
反擊譚德塞紐時募資廣告刊登 聶永真揭設計理念
首頁 / 國際

文在寅加速發放支援金紓困作業 免除可行性調查

最新更新：2020/04/14 19:29

（中央社首爾14日綜合外電報導）因應武漢肺炎疫情對經濟衝擊，韓國政府擬針對部分國民發放緊急災難支援金，總統文在寅今天主持的國務會議決議，為加速作業，相關計畫免做預備可行性調查。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，也衝擊各國經濟，韓國政府為減緩疫情對民生經濟影響，提出「2019冠狀病毒疾病相關緊急災難支援金促進計畫」，將以繳納的健保費為基準，對較低級距、約占整體7成的家庭發放支援金，以4人以上家庭為例，每戶可領100萬韓元（約新台幣2.7萬元）。

韓聯社報導，文在寅今天主持國務會議時，針對緊急災難支援金促進計畫等多項提案進行決議，為迅速進行相關支援工作，決定免除相關計畫的預備可行性調查。

按規定，國家財政支援規模在300億韓元以上的新計畫都必須做預備可行性調查。不過，根據國家災難法規定，考量地區均衡發展及經濟社會發生緊急狀況時，可在擬定具體計畫後經國務會議確認免除可行性調查。

韓國政府規劃在15日國會選舉後召開臨時國務會議，針對緊急災難支援金相關作業進行第2次追加預算案審議，決議後向國會提案。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090414

延伸閱讀
防疫不力惹怨 文在寅民調跌到疫情爆發後最低文在寅：疫情蔓延衝擊大 須國際合作度難關

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報