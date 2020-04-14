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疫情若未好轉 馬來西亞擬展延禁令至6月

最新更新：2020/04/14 21:09

（中央社記者郭朝河吉隆坡14日專電）馬來西亞總警長阿都哈密（Abdul Hamid Bador）今天表示，一旦疫情持續未見平緩，不排除將行動管制令延長兩個月至6月，以有效控制武漢肺炎的散播。

阿都哈密發表聲明表示，政府從3月18日實施行動管制令以來，雖然警方執法沒有鬆懈，並已逮捕上千名民眾，惟仍無法有效阻斷病毒感染鏈。一旦疫情持續不受控制，人民不配合，持續外出，他表示不排除將建議行動管制令延至6月。

馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，第3階段行動管制令明天實施後，違反禁令而隨意外出的民眾不再只是接獲1000令吉（約新台幣6930元）罰單，而是直接起訴違法者，並根據1988年傳染病預防和控制法令（第342法令）第24條文，首次違規者將判處監禁最高兩年或罰款，或兩者兼施；若重犯，將被判監禁最高5年或罰款，或兩者兼施。

馬來西亞政府於3月16日宣布實施行動管制令，時間為3月18日至3月31日；之後疫情未見好轉，第2階段展延至4月14日，並在上週再宣布展延至4月28日。

馬來西亞今天新增170起武漢肺炎確診病例，累計達4987例；死亡病例增5起，累計82例，死亡率1.64%。（編輯：馮昭）1090414

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