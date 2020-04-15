美學者：防疫須反覆實施社交距離措施至2022年

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）預測武漢肺炎疫情趨勢的哈佛大學科學家指出，一次性封鎖措施無法防堵疫情，建議反覆實施社交距離措施直至2022年，以防醫院因病患眾多而應接不暇。

法新社報導，哈佛團隊通過電腦模擬的研究報告刊登在「科學」雜誌（Science），他們認為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）會像導致普通感冒的類似冠狀病毒一樣，成為季節性病毒，在較冷的月分傳播率更高。

但報告執筆群指出，他們還有很多問題並不了解，諸如先前感染所產生的免疫力大小及其持續時間。

報告主要執筆人凱斯勒（Stephen Kissler）接受記者訪問時表示：「我們發現，一次性的社交距離措施可能不足以將2019冠狀病毒的發病率維持在美國的重症照護能力限度內。」

他還說：「在缺乏其他治療方法的情況下，間歇性社交隔離似乎是必要的。」

隨著治療手段和疫苗的出現，封鎖的時間和強度得以放鬆。在缺乏疫苗的情況下，時斷時續的隔離將使醫院有時間擴大重症照護能力，以應對這些措施鬆綁後可能激增的病例。

報告執筆人承認，他們的模型一個主要缺陷是，對先前感染的人免疫力大小以及持續時間長短知之甚少。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1090415