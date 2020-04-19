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武漢肺炎全球逾16萬人不治 確診超過233萬例

最新更新：2020/04/19 20:37

（中央社巴黎19日綜合外電報導）法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間今天晚間7時，武漢肺炎疫情已擴散至全球193個國家及地區，造成16萬685人死亡，確診逾233萬4130例，當中至少51萬8900人已痊癒。

法新社蒐集各國當局公布的數據，以及世界衛生組織（WHO）提供的資訊做出統計，但上述數字恐只反映2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測最嚴重病例。

美國是全球受疫情衝擊最嚴重的國家，境內有3萬9090人不治，確診達73萬5287例。至少6萬6819人已痊癒。

義大利則是全球死亡病例數第2多的國家，境內累計2萬3227人病亡，確診達17萬5925例。

疫情重災國還包含西班牙（19萬5944例確診，2萬453死）、法國（15萬1793例確診，1萬9323死）和英國（11萬4217例確診，1萬5464死）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632例死亡和8萬2735例確診。

依各大陸區分，歐洲累計確診115萬3148例，10萬1493死；美國和加拿大累計確診76萬8670例，4萬619死；亞洲累計確診16萬2256例，6951死；中東累計確診12萬2819例，5559死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診9萬8202例，4915死；非洲累計確診2萬1165例，1058死；大洋洲累計確診7879例，90死。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090419

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