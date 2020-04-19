印尼進口規定放寬 台僑收口罩可免稅免申請

（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）為利於武漢肺炎防疫，印尼在疫情期間取消73項醫療及防疫物品進口的相關稅負；物品價值低於500美元，收件人不須事先申請核准。這項暫行措施方便旅居印尼的台僑領收口罩。

印尼財政部海關總署今天宣布，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間，口罩、乾洗手、消毒用品、病毒快篩劑、聚合酶連鎖反應（PCR）檢測試劑、藥品及維他命、呼吸器和其他醫療器材將免除進口相關稅負，適用對象包括政府、個人及法人等。

海關總署署長赫魯（Heru Pambudi）透過新聞稿表示，海關總署為促進防疫工作，已兩度提出便利措施，隨著疫情的變化，為方便民間及個人進口防疫物品，再度提出新措施。

根據海關總署的新規定，疫情期間進口這73項物品不需繳進口稅、貨物加值稅、奢侈品銷售稅等，物品價值低於500美元（約新台幣1萬5000元）者，收件人只需持註冊的稅號（NPWP），就可到海關領件；物品價值高於500美元者，則必須先在印尼國家單一窗口（INSW）網站申請。

印尼政府之前規定，進口物品價值超過3美元（約新台幣90元）就須繳稅，因口罩等物品是防疫物資，也須先向印尼國家單一窗口申請。

中華民國駐印尼代表處之前提醒國人，寄送口罩等用品到印尼的手續相當繁複，並可能涉及額外費用，寄送前應先評估，並依寄收規定申請，避免無法送達。這項疫情期間的新規定讓國人寄送口罩到印尼方便不少。（編輯：郭中翰）1090419