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武漢肺炎蹂躪全球 如南非作家驚悚小說真實上演

最新更新：2020/04/19 23:02

（中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導）南非作家梅爾（Deon Meyer）希望他2016年所出版驚悚小說「發燒」（Fever）中病毒造成浩劫的可怕情節，不會剛好精準描繪了當前肆虐全球的武漢肺炎疫情。

法新社報導，梅爾說：「我一點都不感到高興。我不斷想到數以千計失去所愛、丟掉工作，以及活在恐懼中的人們所感受到的悲傷。」

「發燒」是部令人傷心的小說，描述某種病毒奪走世界上95%人口的性命後，一對父子在荒涼的南非生存的故事。

「發燒」出版後，普遍被譽為可媲美美國作家麥卡錫（Cormac McCarthy）所著小說「長路」（The Road）的後世界末日傑作。麥卡錫2007年以「長路」獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）肯定。

4年後，全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，這種病毒疑似是從動物傳播到人類身上，再如野火般擴散至各國，這宛若「發燒」所描繪的場景真實上演，令人寒毛直豎。

「發燒」小說某一段場景，描述各國關閉邊境，且在生存本能驅動下，書中角色越來越對他人懷有戒心。

書中還提到：「一名男子躺在熱帶非洲某地的芒果樹下，他的抵抗力很弱，因他感染了愛滋病毒（HIV），且沒有接受治療。這名男子的血液裡已有一種冠狀病毒。」

「芒果樹上有一隻蝙蝠，牠的血液裡有一種不同的冠狀病毒。這種病毒人類只要吸氣就很容易感染，而且會讓他們病得很嚴重。」

梅爾承認，中國去年12月出現首波武漢肺炎病例時，他感到非常震驚。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090419

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