日政府發送孕婦學生布口罩 發現髒污夾雜異物

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本政府發送民眾布口罩發現不良品，其中發給孕婦布口罩有髒污、夾雜毛髮，發給學校口罩也被發現有蟲，經查目前不良品約6700片。厚生勞動省表示，正在調查衛生管理問題。

日本放送協會（NHK）今天報導，隨著2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，日本政府發放布口罩給孕婦防疫，民眾反映口罩有不良品。經查目前不良品約6700片，大半是在東南亞或中國製造，日本政府正在調查衛生管理問題。

厚生勞動省表示，政府預定發給孕婦布口罩約1000萬片，14日起寄到日本全國市町村治體，目前已送出50萬片，但有自治體反映布口罩有髒污、夾雜毛髮等。厚生勞動省17日晚上宣布，大約有1900片是不良品。

報導引述知情人士的話表示，截至20日傍晚已知布口罩不良品有6700片。

厚生勞動省幹部表示，口罩直接接觸嘴巴，有不良品是一大問題。日本政府正在調查來自東南亞、中國的工廠是否有衛生管理問題。

日本文部科學省（相當於教育部）昨天也表示，送到奈良縣學校的布口罩發現夾雜蟲隻。日本13日起開始發送公私立小學、國中、高中、特別支援學校等學生及教職員2片布口罩。（編輯：王永志）1090421