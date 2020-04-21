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拿小企業救命錢援助大公司 美紓困不公遭砲轟

最新更新：2020/04/21 12:46

（中央社紐約20日綜合外電報導）高檔漢堡店Shake Shack退還1000萬美元貸款之後，美國為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情推出的小企業紓困計畫，今天遭到各界全新檢視。

這筆經費原是家族型小公司與員工的救命錢，卻傳出大型連鎖餐廳也來爭搶，引發輿論譁然。

小型企業署（Small Business Administration）不到14天就燒光「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program）最初發放的3490億資金，國會現已針對增列經費展開審查。

但「薪資保護貸款計畫」卻也對大型連鎖業者提供貸款，諸如茹絲葵牛排館（Ruth's Chris Steak House）、Potbelly三明治，以及在全世界擁有275家分店、去年銷售額高達5億7500萬美元的上市公司Shake Shack漢堡，都在名單之列。

這種種爭議，連總統川普也注意到了。

記者今天詢問川普，這類大公司使用保留給小企業的經費是否公平，川普回答說，政府會檢討此事，「如果我們認為不恰當，會有一些人要把錢退回來」。

家財萬貫的川普旗下擁有飯店等事業，而這些事業也被迫在疫情期間關閉，但川普堅稱旗下公司並未獲得紓困。

「我沒拿到一毛錢，那是一定的。」

批評者說，大公司會比小公司容易取得貸款。

共和黨籍佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）表示：「許多擁有數千員工的企業發現取得資格的漏洞，而這原本是提供給小公司的計畫。」

「可惜的是，薪資保護貸款計畫有數以百萬計美元浪費掉了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1090421

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