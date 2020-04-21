鼓勵研發武漢肺炎疫苗 菲律賓總統祭重賞

（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓武漢肺炎病例數持續攀升，何時解除封城仍無定論。為解決當前困境，總統杜特蒂祭出重賞，研發出武漢肺炎疫苗的菲律賓人，可獲1000萬披索（約新台幣592萬元）獎金。

菲律賓今天新增140例2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武漢肺炎）確診、9人不治、41人痊癒，病例數成長略為緩和，總病例數為6599例，共437人病故，654人康復。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）今天在線上記者會說：「總統宣布，他將提供1000萬披索獎金，給發現2019冠狀病毒疾病疫苗的任何菲律賓人。」

他表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）也將提供菲律賓大學和轄下菲律賓總醫院（PGH）一筆「可觀的補助」，供研發武漢肺炎疫苗。

羅奎未透露這筆補助金額。

呂宋島和大馬尼拉地區自3月17日起實施強化社區隔離，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。

這項措施預定實施到4月30日，但因疫情仍然嚴峻，衛生官員建議，屆時疫情較輕微地區部分活動鬆綁，疫情嚴重區域持續強化社區隔離措施。

菲律賓國家警署數據顯示，截至4月20日，菲律賓全國有13萬6517名民眾違反強化社區隔離規定。

為促使民眾待在家裡，警察總長甘波亞（Archie Gamboa）今天宣布，呂宋島違規民眾即日起將被「立即逮捕」，警方不再給予口頭警告。

另外，截至今天，馬尼拉市桑巴洛區（Sampaloc）已出現99例武漢肺炎確診和159例疑似病例。市長莫雷諾（Isko Moreno）宣布，23日晚上8時起，將「嚴格封鎖」桑巴洛區達48小時，禁止居民出門。

桑巴洛區是馬尼拉市人口最密集的區域之一，人口數約40萬。（編輯：陳惠珍）1090421