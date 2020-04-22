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研究：武漢肺炎治療用羥氯奎寧 死亡率恐較高

最新更新：2020/04/22 13:36

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普大力鼓吹抗瘧疾藥物羥氯奎寧可能治癒武漢肺炎，然而21日公布的研究顯示，比起接受標準照護，使用羥氯奎寧治療武漢肺炎並無益處，且實際上與更多死亡病例有關。

法新社報導，這是迄今針對羥氯奎寧（hydroxychloroquine）能否有效治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的最大型研究。

美國政府資助的研究針對美國退伍軍人對羥氯奎寧的療效進行分析，成果刊登在預印醫學期刊網站，但尚未經過同儕審查。

這項實驗存在幾項重要限制，卻已使各界對使用羥氯奎寧治療武漢肺炎的有效性產生愈來愈多懷疑。力倡以羥氯奎寧治療武漢肺炎的人包括川普和美國右翼新聞頻道福斯新聞（Fox News）。

研究人員檢視了368名退伍軍人在國內就醫的紀錄；這些退伍軍人在11日前已經死亡或出院。

使用羥氯奎寧的患者死亡率為28%，使用抗生素阿奇黴素（Azithromycin）則為22%。自從法國研究人員哈烏（Didier Raoult）3月宣稱他研發的療法能有效對抗武漢肺炎後，混用羥氯奎寧和抗生素阿奇黴素的療法一直受到關注。

僅接受標準照護的患者死亡率為11%。

先前研究發現，羥氯奎寧對某些心律不整的患者具有風險，可能導致這類族群暫時性眼前昏暗、癲癇發作或心臟驟停。

羥氯奎寧對於治療武漢肺炎是否有效，仍需透過分配患者接受研究藥物或安慰劑的極大型隨機臨床試驗來證實，美國、歐洲、加拿大和英國等地的科學家正在進行相關研究。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090422

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