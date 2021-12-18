白宮國安顧問：蒲亭尚未決定入侵烏克蘭

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，俄羅斯總統蒲亭尚未作出入侵烏克蘭的決定；他並說，美國準備與俄國商討俄方安全要求，同時也將提出己方關注的議題。

莫斯科17日公布要求清單，向北大西洋公約組織（NATO）和美國尋求安全保證，並希望限制北約對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力。

據清單內容，NATO不得接受任何新成員加入該組織，也不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。俄方表示，此提案對其安全重要。

對此，蘇利文（Jake Sullivan）回應，美國準備與俄方展開對話。他在外交關係協會（Council on Foreign Relations）活動中表示：「我們也將提出、討論我們關切的議題。」

蘇利文指出，據政府最新評估，俄羅斯總統蒲亭尚未決定入侵烏克蘭。近期，俄方在烏克蘭邊界集結數以萬計的士兵，導致莫斯科與基輔的緊張情勢急遽升高。

他說：「美國政府目前的評估是，他（蒲亭）還沒作出決定，所以在這個問題上，從上週到這週並無變化。」

不過，蘇利文表示：「情報分析顯示，俄國政府正認真考慮此類行動，並制定相關計畫，這點已獲充分證明。」（譯者：張璦/核稿：施施）1101218