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高接種率撐腰 澳洲無意限制耶誕活動

2021/12/19 20:11
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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲官員今天表示，儘管澳洲新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例上升，也沒有必要限制耶誕節慶祝活動，因為澳洲的高接種率有助人們遠離醫院。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）說，他相信澳洲不需要效法荷蘭。荷蘭為了遏制高傳染力的Omicron變種病毒株，在耶誕節和新年期間重新實施嚴格封鎖措施。

韓特在電視記者會上說：「我們將進入夏天，我們擁有世界上最高的疫苗接種率之一，且有非常不同的情況。我們認為澳洲不可能出現這種做法。」

他說，荷蘭在這波疫情中的感染率和死亡率遠超過澳洲，且現正處於嚴冬，染疫數還可能急劇上升。

韓特說：「我們做好充分準備，而且民眾絕大多數都一直表現很好。」他指的是超過90%的16歲以上澳洲人已經完整接種疫苗。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報新增2566例病例，比昨天的2482例高。但收容重症的加護病房病例數仍然很低，只有28例。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101219

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