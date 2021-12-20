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重砲抨擊對女性施暴 教宗：幾乎是惡魔行為

2021/12/20 10:12（12/20 13:22 更新）
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教宗方濟各義大利TG5新聞網節目中表示，對女性施暴「幾乎是惡魔行為」。路透社報導，這是教宗批評暴力行為時，所用過最強烈的字眼。（圖取自instagram.com/franciscus）
教宗方濟各義大利TG5新聞網節目中表示，對女性施暴「幾乎是惡魔行為」。路透社報導，這是教宗批評暴力行為時，所用過最強烈的字眼。（圖取自instagram.com/franciscus）
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（中央社羅馬19日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示，對女性施暴「幾乎是惡魔行為」。

路透社報導，教宗在義大利TG5新聞網今晚播放的節目中，與有著艱辛背景的3女1男對話，談到家暴議題時做出上述評論，說了一些他批評這類暴力行為時，所用過最強烈的字眼。

遭到家暴的受害女性嬌娃娜（Giovanna）提問後，教宗回答說：「在家中被毆打、虐待的女性，人數非常、非常多，而且還是她們的丈夫出手。」

他說：「對我來說，問題在於，這幾乎是惡魔行為，因為是在欺負一個無法保護自己，只能（試圖）擋下拳打腳踢的人。這很丟人，非常丟人。」

嬌娃娜表示，她有4個孩子要養，她先前帶著孩子逃離充滿暴力陰影的家。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）約兩年前開始蔓延以來，教宗已多次發聲反家暴。在各地因為疫情封鎖之際，許多婦女和施暴者困在家中，這讓家暴案件在許多國家都有增加的趨勢。

警方上個月公布的數據顯示，義大利每天約有90起對婦女施暴的案件，其中有62%屬於家暴。

教宗表示，被毆打、虐待的女性仍有尊嚴。他告訴嬌娃娜：「我在妳身上看見了尊嚴。」

至於其他人遭遇苦難的例子，他還聽了一名無家可歸的婦女講了她流浪在街頭的故事，以及一名男子被關在監獄25年後，試著重新振作的歷程。

教宗在梵蒂岡附近的地區設立救濟站，提供羅馬的街友醫療、盥洗及理髮等服務。

去年聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）附近一個曾是修道院的地方閒置後，他否決將那裡改建成奢華飯店的提議，並下令改造成街友的收容中心。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1101220

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