泰國同意5到11歲兒童接種BNT疫苗

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國政府昨天點頭讓5到11歲兒童接種輝瑞/BNT疫苗（Pfizer-BioNTech），做為增強集體免疫力計畫的一部分。泰國政府也考慮讓兒童接種中國的科興疫苗或是國藥疫苗。

為了拚學校實體開學，泰國10月開始為12到18歲的學生接種輝瑞疫苗，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）昨天進一步同意讓5到11歲的兒童接種輝瑞。

食品藥物管理局秘書長拜桑（Paisarn Dunkum）表示，輝瑞是第一支官方同意使用在5到11歲兒童身上的疫苗，劑量將會減到每人10微克。

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除了輝瑞疫苗外，食品藥物管理局副秘書長蘇拉查（Surachoke Tangwiwat）日前表示，考慮讓兒童接種採用滅活病毒技術的中國科興疫苗（Sinovac）和國藥疫苗（Sinopharm）。

公共衛生部次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）昨天公布泰國施打疫苗達到1億劑，公衛部將繼續尋找高風險但未施打疫苗的族群，也會和地方政府合作，幫深山部落或是臥床不起的人施打疫苗。（編輯：馮昭）1101221