義大利紀念但丁 壓軸活動在台灣投資飯店舉辦

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義大利但丁逝世700周年紀念活動閉幕式選在雲朗投資的古蹟飯店舉行，雲朗集團執行長張安平獲邀以錄影致詞方式擔任開幕佳賓。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月21日

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）今年是義大利文學之父但丁逝世700周年，托斯卡尼大區選在由台商投資修復的古蹟酒店舉辦壓軸慶祝活動，雲朗集團執行長張安平以錄影致詞方式擔任開幕嘉賓，駐義代表李新穎獲邀觀禮。

義大利中部托斯卡尼（Toscana）大區今年已舉辦近200場有關但丁（Dante Alighieri）逝世700周年的紀念活動，17日壓軸活動在文藝復興重鎮佛羅倫斯（Firenze）舉行，地點是由台灣雲朗集團投資修復的古蹟酒店Palazzo Portinari Salviati。張安平今年10月因為贊助修護此一重要古蹟而獲義大利總統頒贈「義大利之星崇卿勳章」。

張安平在錄影致詞中表示，但丁的著作跨越幾個世紀，使他成為全球性文化與文學的代表人物，但丁也是詩人、哲學家、人文主義者，但丁的時代與我們今日所處世界有許多相似之處，人類都還面對著疾病、不確定性與暴力威脅，因此即使相隔700年，但丁思想仍是我們生活珍貴的指南。

張安平說，但丁逝世700周年活動的閉幕儀式選在飯店Palazzo Portinari Salviati別具意義，因為這棟建築是但丁文學繆思女神貝雅特麗齊（Beatrice）曾居住的地方，但丁還把她畫進知名作品「神曲」，透過Palazzo Portinari Salviati宮殿的修復，希望能重現但丁的人間天堂理念，創造歷史體驗的感動。

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托斯卡尼大區行政首長賈尼（Eugenio Giani）在致詞中感謝李新穎對推動台義經貿合作的關注，也感謝台灣雲朗集團對佛羅倫斯古蹟的修復與投資，對振興當地經濟幫助很大。

在開幕致詞後，賈尼與作家記者卡朱羅（Aldo Cazzullo）舉辦有關但丁的新書發表會，介紹兩本新書「重見星星」（A Riveder Le Stelle）、「人居之地」（Il Posto Degli Uomini）。（編輯：郭中翰）1101221