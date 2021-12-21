日本防研究外洩 加強審查從事科技研究外籍人士

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本經濟安全保障擔當大臣小林鷹之聲稱，已要求各大學院校提供在敏感科學與技術領域從事研究的外國公民的詳細資料。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，小林鷹之說，這是對學生及研究人員加強審視的規範之一。

知情人士透露，因應競爭對手國益增的科技民族主義，以及擔憂日本研究成果輕易流入中國及其他國家，嚴加審查是日本頒布的多項措施之一。

今年10月就職的首相岸田文雄誓言，要依據去年翻修並強化規範的「外匯及外國貿易法」（Foreign Exchange and Foreign Trade Act）加強對外國投資的管控，頒布上述措施嚴加審查外籍學生與研究人員，以獲取研究機構的更完整資訊。

這項資訊蒐集措施由文部省及經濟產業省負責執行，預示對各大學院校及研究機構的新指導方針。新規範將強制學術研究機構提供更大程度資訊披露，並針對可能的研究成果外流進行更嚴格管控，以持續獲取研究資助。

一份今年公布的政府報告顯示，只有48%的日本私立大學針對即將入學的學生制定篩檢規範，只有1/3的私立大學表示，會告誡學生不要夾帶敏感技術返國。

日本3所大學的教職員告訴金融時報，與通常政府執行有關外籍學生人數的年度調查相比，最新調查要求提供更多詳情，新增的調查細節專注於外籍學生和研究人員從事的科學與技術特定領域。

一名私立大學的高層教職員表示，去年12月初就從政府研究人員得知這項規定，調查的重點的明顯是針對安全，顯然專注於關閉機密資訊流出日本的管道。

日本在今年10月任命小林鷹之為首任經濟安全保障擔當大臣後，加速執行這類管控措施。這些措施與其他國家政府採取的作法雷同，反映出各方對於管理制度恐已鬆散太久的擔憂。

小林鷹之被任命後不久接受金融時報訪問說，他的任務就是培育關鍵技術，讓國際社會「不能沒有日本」。

他於17日宣布，加強研究機構取得國家資助的規範，將要求研究單位呈報政府，它們取得日本或海外企業所提供資金的更詳盡細節。

小林鷹之表示，日本政府打算更嚴格審查外籍學生和研究人員，提供不實報告的研究機構，將會被禁止申請政府資助5年。

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一位從事先進電池領域研究的大學教授表示，資料可能外洩長久以來一直成為問題，特別是與中國研究人員合作的那些人。一些中國博士後研究人員曾告訴他，當北京當局要求提供資料，他們就有義務提供，否則會面臨懲罰。

同一位教授也參與一項和中國研究機構合作的國家研究專案，他說，鑑於資訊外洩疑慮，日本方面已審慎討論，應與中方分享哪些突破。他說：「這就好比我們是在洩漏資訊前提下從事這項研究方案。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1101221