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美11月消費支出成長減緩 通膨創1982年來新高

2021/12/24 11:21
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國政府今天公布，11月消費支出成長，但增幅比10月低緩；同月物價持續上揚，漲幅寫下1982年來新高。

根據最新月報數字，熱絡房市也持續見到價格壓力，目前買家缺少新屋標的下手。

美國商務部（Commerce Department）報告，11月個人消費支出（PCE）上揚0.6%或1047億美元，比起10月增幅還不到一半，成長多數落在服務業。

分析師說，11月消費支出走緩，可能因為消費者擔心缺貨問題，今年耶誕假期採購提早了。

通貨膨脹飆升已成美國總統拜登的政治責任，他已將抑制通膨列為政府優先要務。

根據報告，11月個人消費支出價格指數再次加速上漲，比去年同期上揚5.7%，為近40年來最大增幅，其中能源價格飆升34%。

不含食物與能源價格，11月核心個人消費支出通膨指數年增4.7%，為1983年來最高。

根據美國商務部最新資料，11月新屋銷售跳升，並伴隨著價格上漲。

報告說，全美11月房屋銷售比10月激增12.5%，經季節性調整後年率達74萬4000戶，不過，仍遠低於去年同期銷售。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1101224

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