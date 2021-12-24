中國派員協訓索羅門警隊 強化維安因應示威

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨23日綜合外電報導）太平洋島國索羅門群島上月爆發因反對2019年與台北斷交、轉與北京建交的大規模反政府示威，索國政府今天表示，中國將派遣警官到當地協助訓練索國警隊。

路透社報導，這場動盪導致數十棟建築物被焚。示威民眾主要來自人口最多的馬萊塔（Malaita）省，他們不滿現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的外交轉向，加上一些對國內議題的不滿，引發暴力示威。蘇嘉瓦瑞後來聲稱，反政府示威是美台等境外勢力策劃。

索羅門政府今天發表聲明指出，6名中國警方的外事聯絡官將協助裝備、培訓索羅門群島皇家警察隊（Royal Solomon Islands Police Force）。

聲明說，包括盾牌、頭盔、警棍和「其他非致命性配備」的中國裝備，將可有效提升索國警察應對未來可能威脅的能力。

中國外交部發言人趙立堅在北京的記者會上表示，中方堅定支持索國政府「維護國內穩定的努力」，堅定維護中索關係和當地中國公民的正當權益，強烈譴責一切非法暴力行徑。

趙立堅說應索羅門政府請求，中國將緊急提供一批警用防暴物資，並派遣臨時警務顧問組；中方物資和人員將於近期抵索羅門，為當地警方提高自身能力發揮建設性作用。

在上月示威時，首都荷尼阿拉（Honiara）的中國城數十棟建築被燒毀、商店遭到洗劫。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101224