日本官員不出席北京冬奧 中國外交部罕見避談

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（中央社記者邱國強北京24日電）針對日本不派政府官員、僅派奧會主席出席北京冬奧，中國外交部發言人趙立堅今天罕見地避談日本官員不出席一事，僅指中方歡迎日本奧會人士及運動員參加。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅說，中方歡迎日本奧會等有關人士及日本運動員前來中國參加北京冬奧和冬殘奧，並關注日本政府有關表態。中方希望並敦促日方，將「中日相互支持對方辦奧運會」和「體育非政治化」的承諾落在實處。

他又說，中方有信心與各方一道，踐行「更團結」的奧林匹克精神，向世界呈現一屆「簡約、安全、精彩的奧運盛會」。

日本官房長官松野博一今天宣布，日方沒有派出政府代表團出席北京冬奧、冬殘奧的打算。但日本奧會主席山下泰裕、東京奧組委主席橋本聖子、日本殘奧會主席森和之將出席北京冬奧及冬殘奧。

當被詢及這是否為「外交抵制」，松野博一說，對日本的出席方式「不考慮使用特定名稱」。

此外，日媒報導，日本選手代表團將按計劃參加北京冬奧及冬殘奧。（編輯：楊昇儒）1101224