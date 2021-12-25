耶誕夜連2年疫情籠罩 教宗籲對窮人展現更多團結

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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）全球數以10億計人口連續第2年在疫情陰影下慶祝耶誕節。教宗方濟各今晚在羅馬主持耶誕夜彌撒，現場約有2000名戴口罩的信眾聆聽；他呼籲對貧困者展現更多同舟共濟的精神。

法新社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情興起，全球各地確診數大爆發，導致民眾等待耶誕老人的氣氛和親友團聚時光，因為可能面臨更多防疫限制而蒙上陰影。

85歲的教宗方濟各（Pope Francis）今晚在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）主持的彌撒中，敦促天主教信眾「珍視生命中的小事」。

他說：「在這充滿愛的一夜，願我們只擔憂一件事，那就是我們違背神的愛，用漠不關心的態度來鄙視窮人，而傷害了神。」方濟各明天還將發表教宗傳統的「致全城及全球」（Urbi et Orbi）耶誕文告。

位在約旦河西岸（West Bank）、基督徒相信的耶穌誕生地伯利恆（Bethlehem），通常是耶誕節矚目焦點，會有成千上萬人湧入，塞滿街道和旅館。

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然而今年耶誕夜，伯利恆的馬槽廣場（Manger Square）雖然仍見得到頭戴耶誕老人帽的遊客和擊鼓的童子軍，但人數比往常少。因為控制伯利恆所有出入口的以色列為了防堵Omicron疫情擴散，已對所有外籍人士封鎖邊界。

現場一名美國學生哈德爾（Hudson Harder）告訴法新社：「這感覺有點不真實。一方面可以自私說：『噢我能有機會看到這個地方如此空蕩』，但另一方面你也替商家感到可惜，想到他們所有損失的錢，這真的蠻慘的。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101225