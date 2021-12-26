瑞士明年起允許民眾透過簡易手續變更性別

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（中央社蘇黎世26日綜合外電報導）自2022年1月1日開始，瑞士民眾只要前往民政登記辦公室，即可合法更改性別。這項措施也讓向來保守的瑞士逐步邁向歐洲性別自我認同運動的前沿。

如今，瑞士加入愛爾蘭、比利時、葡萄牙和挪威的行列，成為允許國民在未進行賀爾蒙激素治療、專業醫療診斷或官方進一步評估的狀況下合法更改性別的少數歐洲國家之一。

目前在全球，只有20多個國家允許人民的性別選擇與醫療程序脫鉤。

根據瑞士民法新規定，任何16歲（含）以上、不須接受法定監護者皆可根據其自我聲明，在民政登記辦公室變更其性別和法定姓名。未滿16歲者或需成年人保護者則須取得監護人同意。

目前瑞士部分地區規定，民眾須先接受賀爾蒙激素治療或變性手術，方可合法更改性別。

長期以保守社會聞名的瑞士9月投票通過同性伴侶公證結婚合法化，並認可他們收養子女的權利，成為西歐最後一個這樣做的國家。

在其他歐洲國家，包括丹麥、希臘和法國，當局已取消性別更改程序所需的變性手術、絕育或精神評估等相關醫療程序要求，但仍需其他步驟或條件方可更改性別。（譯者：施施/核稿：林治平）1101226