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北京冬奧
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北京冬奧2/99

美為安全人員申請冬奧簽證 中：說辭令人費解

2021/12/28 17:09
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（中央社記者邱國強北京28日電）針對美國白宮表示，申請北京冬奧簽證者是外交安全人員，美方不派官員出席的立場不變，中國外交部發言人趙立堅今天說，美方一方面稱不派代表，一方面又申請簽證，令人費解。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅說，美方一方面聲稱不會有任何外交或官方代表出席北京冬奧，一方面又為來自國務院、國防部等多個部門的官員申請簽證，這一套說辭「令人費解」。

他說，無論美方如何解釋，「事實就擺在那裡」。中方再次敦促美方踐行奧林匹克精神，「停止體育運動政治化的行徑，停止任何干擾北京冬奧會的錯誤言行」。

南華早報24日報導，美國政府日前為18名「官員」向中國申請3個月簽證，理由是為提供安全和醫療支持參與冬奧，未來幾個月內還將再提交40名「官員」的申請書。

趙立堅27日則在中國外交部例行記者會上回覆媒體提問時證實，中方已經收到美方有關人員的簽證申請，並指責美方先前「出於政治操弄」的目的，在沒有受到邀請情況下，「自導自演了所謂『不派外交或官方代表出席北京冬奧會』的鬧劇」。

隨後，美國白宮國家安全會對此表示，美方12月初宣布的立場不會改變，美國不會有任何的外交或官方代表出席北京冬奧，任何其他說法都是錯誤的。

白宮國安會指出，簽證申請是針對外交安全人員，讓這些人員在當地工作是「標準作法」，這些人員不是參加北京冬奧的官方或外交代表。（編輯：繆宗翰）1101228

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