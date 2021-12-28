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日本防相與汶萊會談 表明想加入東協熱線

2021/12/28 19:29
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天跟汶萊國防部第二部長哈比會談，表明日本也想加入東協各國防衛當局建立的「熱線」；倘若成真，將成為繼澳洲後第2個加入「熱線」的非東協成員。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫今天跟哈比（Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof）透過視訊會議會談時，表達了日本也想加入東南亞國家協會（ASEAN）各國防衛當局所建立的「熱線」，對區域和平穩定做出積極貢獻。

日本防衛省表示，日本將是繼澳洲後，第2個加入「熱線」的非東協成員國。

兩人對日本與汶萊應加速協調簽署防衛合作備忘錄，及透過聯合訓練等方式強化彼此關係，達成一致看法。

岸信夫跟哈比還針對區域情勢交換意見。岸信夫顧及到強化發展海洋的中國時說，必須對外宣傳強烈反對以武力片面改變現狀的嘗試；北韓違反聯合國安理會決議試射彈道飛彈，對整個國際社會來說都是嚴重課題。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1101228

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